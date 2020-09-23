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الأربعاء 23 سبتمبر 2020 الموافق 06 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

فى خدمتك.. كل ما تريد معرفته عن قرض وزارة الزراعة للعاملين بالقطاع الحكومى

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:38 م
السيد القصير
السيد القصير
رشا نصر
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فى إطار سلسلة المعلومات الخدمية التى يحرص "الدستور" على تقديمها للقراء من خلال قسم أبواب الخير نستعرض أهم المعلومات الخاصة بالقرض الحسن المقدم من وزارة الزراعة للعاملين بالقطاع الحكومى من حيث الأوراق المطلوبة والشروط.

حددت الوزارة قيمة القرض خمسة آلاف جنيه لمن يرغب فى الحصول عليه للزواج أو علاج أو ضائقة مالية.

شروط الحصول على القروض الحسنة
كما حددت الوزارة مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على القرض الحسن، والتي جاءت كالتالي حسب الموقع الإلكتروني للوزارة:

- ألا تقل مدة خدمة العامل عن خمسة عشر عاما.
- الحد الأقصى لعمر مقدم الطلب 57 عاما.
- ألا يكون مقترضا من أي بنك في مصر بضمان مرتبه.
- ألا يحصل على إجازة أو ينهي خدمته إلا بعد سداد القرض بالكامل.
- يمنح العميل ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي في الحالات العادية.
- يمنح العميل أربعة أشهر من الراتب الأساسي في حالات المرض والزواج على ألا يكون مضى على قسيمة الزواج أكثر من سنتين.
- تسدد الوزارة القرض عن العميل في حالة وفاته.
- يمنح القرض للعميل بدون فائدة.
- مدة سداد القرض عشرون شهرا.

إجراءات ومستندات صرف القرض
هناك 4 إجراءات يتبعها الموظف للحصول على القرض، وهي:

1 - يصرف العميل استمارة قرض للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام وقيمتها خمسة جنيهات أو طبع استمارة القرض من موقع الوزارة على الإنترنت ودفع قيمتها 5 جنيهات عند تسليم الاستمارة، وعلى العميل استيفاؤها من جهة عمله.
2 - يرفق بالاستمارة بيان مفردات المرتب الخاصة بالعميل معتمد بخاتم شعار الجمهورية.
3 - يرفق بالاستمارة صورة بطاقة الرقم القومي.
4 - يتم تحويل المرتب على أحد فروع بنك مصر.

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