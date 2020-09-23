تعرف على شروط شراء شقق وزارة الإسكان والتعمير 2020.. وأماكن شراء الكراسات

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فتح باب الحجز لواحدات سكنية لمتوسطي الدخل بـ4 محافظات تتراوح مساحتها بين 103 و120 م تتكون من 3 غرف وصالة كاملة التشطيبـ، ويرصد التقرير التالي شروح الحصول على شقق وزارة الإسكان والتعمير 2020 لمتوسطي الدخل، وكيفية سداد المقدم والأقساط.

شقق وزارة الإسكان والتعمير 2020

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شقق لتوسطي الدخل خلال الفترة من 23 سبتمبر حتى 22 أكتوبر 2020، بـ4 محافظات هم: "القاهرة والبحر الأحمر ودمياط وبورسعيد"، حيث يتم التسجيل خلال الموقع الإلكتروني (huc.gov.eg/Media/Services)، على شقق تتراوح مساحتها بين 103 إلى 120م، تتراوح أسعارها من 480 ألف جنيه.

يتم سداد أسعار الوحدات بدفع مقدم 50 ألف جنيه و12 دفعة ربع سنوية نسبة 2.5 % من ثمن الوحدة، لمدة تصل إلى 20 عاما بسعر عائد 8 % سنويا.

أماكن شراء كراسات شروط الإسكان

يتم شراء كراسات الشروط من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمحافظات الـ4 المطروح بها الشقق السكنية، حيث أوضحت كراسة الشروط أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج أو الزوجة الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من شقة سكنية في الإعلان الواحد، وإلا يكون المتقدم قد استفاد في وقت سابق من مبادرة التمويل العقاري الصادر من البنك المركزي.

شروط التقديم في مسابقة الإسكان

أن يكون المتقدم متمتع بالجنسية المصرية، ولا يقل سنه عن 21 سنة في تاريخ الإعلان، وأن يكون له أهليه التصرف والتعاقد، ويحظر شراء الوحدات نقدا ويستلزم التعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري من خلال مبادرة البنك المركزي، أن يكون من متوسطي الدخل بحيث يكون صافي دخله السنوي 600 ألف جنيه سنويا لجميع مصادر دخله.

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على أن يقدم العاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال الراغبين في الاستفادة من شقق وزارة الإسكان والتعمير 2020 تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل بالدخل الصافي السنوى أو الشهري، وللعاملين بالقطاع الخاص تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل مذكور بها صافي الدخل الشهري أو السنوى موضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وأصحاب الحرف عليهم تقديم شهادة من محاسب قانون معتمدة موضح بها صافي الدخل الشهري