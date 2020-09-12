«التجريبى 2020» يختتم فعالياته بالمسرح القومى

بحضور ورعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتضن المسرح القومي فعاليات حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ27 من دورات مسرح القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.بدأ الحفل بالسلام الوطني، قبل أن يرفع الستار عن عرض فني قصير باسم « تحوت» من إخراج سامح بسيوني، تنقل أبطاله برشاقة فنية بين مفاهيم التجريب، وخصوصية هذه الدورة من المهرجان، واختتم وعرضهم ذو الروح الساخرة، بمشهد فرعوني بطلة «تحوت»، ثم رقصة انتزعت تصفيق الجمهور.قدم فقرات الحفل الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي، الذي شارك أيضًا في العرض، محييًا جمهور دورة المهرجان وحضور حفل الختام، ثم دعا رئيس المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان للصعود إلى خشبة المسرح.في كلمته القصيرة، أكد الدكتور علاء سليمان على خصوصية هذه الدورة، وكيف أثارت وستواصل إثارة الجدل، حول مفاهيم متعددة، مشيرًا إلى أنه يشارك بصفته الأكاديمية وكممارس للكتابة في هذا الجدل، ووجه الشكر لعمال ورجال أمن والفنيين، في كل مسارح مصر، وختم كلمته بتوجيه التحية لوزيرة الثقافة التي دعمت المهرجان منذ لحظة بدايته الأولى.وفي كلمتها قالت الدكتورة نسمة يوسف إدريس، عضوة لجنة التحكيم: إن المستوى المرتفع للعروض جعل مهمة لجنة التحكيم صعبة، ثم أعلنت أولًا جوائز مسابقة مسرح الحظر، حيث نال عرض«طرق 2020» جائزة المركز الثاني، وهو إخراج مجموعة «روتاس» التي تضم فنانين من: البرازيل، الهند، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، ومصر.أما جائزة المركز الأول ذهبت إلى عرض«ليف دي أكس فوكاليتيف» لفرقة فوكاليتيف الجنوب إفريقية.أما جوائز مسابقة العروض المصورة، والتي ذهبت جائزة المركز الثاني بها للعرض الصيني «أرض لوتشا» إخراج زي هاو، بينما ذهبت جائزتها الأولى للعرض السورياللبناني، «الجانب الآخر من الحديقة»، إخراج أسامة حلال.وبدورها أعلنت الدكتورة هدي وصفي،منح شهادة تقدير للتميز في السينوجرافيا لعرض«العمى» إخراج السعيد منسي من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهادة تميز في الاداء الحركي لعرض «ريا وسكينة»، إخراج كريمة بدير.وذهبت جائزة المركز الثاني لعرض «مفتاح شهرة» لفرقة اللعبة المستقلة، إخراج دعاء حمزة، بينما ذهبت الجائزة الأولى لعرض"الوردة والتاج" من إنتاج معهد الفنون المسرحية، إخراج إبراهيم أشرف.