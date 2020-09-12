رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 12 سبتمبر 2020 الموافق 24 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«التجريبى 2020» يختتم فعالياته بالمسرح القومى

السبت 12/سبتمبر/2020 - 01:44 ص
المسرح القومى
المسرح القومى
نضال ممدوح
طباعة
بحضور ورعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، احتضن المسرح القومي فعاليات حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الـ27 من دورات مسرح القاهرة الدولى للمسرح التجريبى.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، قبل أن يرفع الستار عن عرض فني قصير باسم « تحوت» من إخراج سامح بسيوني، تنقل أبطاله برشاقة فنية بين مفاهيم التجريب، وخصوصية هذه الدورة من المهرجان، واختتم وعرضهم ذو الروح الساخرة، بمشهد فرعوني بطلة «تحوت»، ثم رقصة انتزعت تصفيق الجمهور.

قدم فقرات الحفل الفنان إيهاب فهمي، مدير فرقة المسرح القومي، الذي شارك أيضًا في العرض، محييًا جمهور دورة المهرجان وحضور حفل الختام، ثم دعا رئيس المهرجان الدكتور علاء عبدالعزيز سليمان للصعود إلى خشبة المسرح.

في كلمته القصيرة، أكد الدكتور علاء سليمان على خصوصية هذه الدورة، وكيف أثارت وستواصل إثارة الجدل، حول مفاهيم متعددة، مشيرًا إلى أنه يشارك بصفته الأكاديمية وكممارس للكتابة في هذا الجدل، ووجه الشكر لعمال ورجال أمن والفنيين، في كل مسارح مصر، وختم كلمته بتوجيه التحية لوزيرة الثقافة التي دعمت المهرجان منذ لحظة بدايته الأولى.

وفي كلمتها قالت الدكتورة نسمة يوسف إدريس، عضوة لجنة التحكيم: إن المستوى المرتفع للعروض جعل مهمة لجنة التحكيم صعبة، ثم أعلنت أولًا جوائز مسابقة مسرح الحظر، حيث نال عرض«طرق 2020» جائزة المركز الثاني، وهو إخراج مجموعة «روتاس» التي تضم فنانين من: البرازيل، الهند، فرنسا، ألمانيا، سويسرا، ومصر.

أما جائزة المركز الأول ذهبت إلى عرض«ليف دي أكس فوكاليتيف» لفرقة فوكاليتيف الجنوب إفريقية.

أما جوائز مسابقة العروض المصورة، والتي ذهبت جائزة المركز الثاني بها للعرض الصيني «أرض لوتشا» إخراج زي هاو، بينما ذهبت جائزتها الأولى للعرض السورياللبناني، «الجانب الآخر من الحديقة»، إخراج أسامة حلال.

وبدورها أعلنت الدكتورة هدي وصفي،منح شهادة تقدير للتميز في السينوجرافيا لعرض«العمى» إخراج السعيد منسي من إنتاج الهيئة العامة لقصور الثقافة، وشهادة تميز في الاداء الحركي لعرض «ريا وسكينة»، إخراج كريمة بدير.

وذهبت جائزة المركز الثاني لعرض «مفتاح شهرة» لفرقة اللعبة المستقلة، إخراج دعاء حمزة، بينما ذهبت الجائزة الأولى لعرض"الوردة والتاج" من إنتاج معهد الفنون المسرحية، إخراج إبراهيم أشرف.
المسرح القومى
المسرح القومى
المسرح القومى
المسرح القومى
المسرح القومى
المسرح القومى
المسرح القومى
المسرح القومى
المسرح القومى
المسرح القومى

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كواليس إخلاء سبيل صالح جمعة وطليقته بكفالة 5000 جنيه

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

والد «بائع الفريسكا» عن دعوة العشاء مع راقصة: «ابني نام زعلان»

الصور

image description

خالد سليم يشوق جمهوره لدوره فى «جمال الحريم»

image description

«أعتبرهم أبنائى».. حكاية صاحب مأوى قطط الشوارع فى وسط البلد

image description

الزمالك وسموحة

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

الأكثر قراءة

إسبانيا ترفض منح المقاول الهارب محمد علي اللجوء السياسي

«تصالح طرف ومحامي الزمالك».. تفاصيل التحقيقات مع صالح جمعة

براتب 3000 جنيه.. فرص عمل جديدة للشباب

إجراء تحليل مخدرات لـ«صالح جمعة».. والنيابة تبدأ التحقيق

إنفوجراف

image description

«أبرزها من الرئيس السيسي».. تعرف على هدايا «سيدة القطار» (إنفوجراف)

image description

حادث صالح جمعة بسيارة شقيقه عبدالله (إنفوجراف)

image description

«العدل» تحدد مبلغًا ثابتًا لتسجيل الممتلكات بالشهر العقارى (إنفوجراف)

image description

قرارات مدبولي.. 10 إجراءات تسهيلية للتصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

أيام زمان

خيل وكلب وتماثيل وعقود فرعونية.. أغرب هدايا السادات للفنانين والرؤساء

أسرار «السرايا الصفراء».. من أنشأ أول مستشفى مجانين فى مصر؟

عايدة رياض وحسن شحاتة.. هكذا هددت «علاقة النسب» بينهما مشواره فى الملاعب

نجوم رفضوا دورى «العمدة والباشا» فى ليالى الحلمية.. من سبق الفخرانى والسعدنى؟

نجم الساعة

«سلال الخير».. كيف تنقذ الصوامع مصر من الجوع والعوز؟

منوعات

زفيريف ينتفض ويبلغ «أهم نهائى» فى تاريخه

«شاعر عالمي».. ابن الشرقية يتحدى الإعاقة بحصد الجوائز

آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2020.. تخفيض السعر بـ23 محافظة

كيف تعالج أعراض «كوفيد-19» في المنزل؟

مقالات الرأي
ماجد حبته
بورنو «بن لادن».. تبرير قطرى
د.كريمة الحفناوى
نمو التعاون بين الصين والدول العربية
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ جادالحق على جاد الحق.. الرجل الذى لم تُغّير المناصب فيه شيئًا
صفاء النجار
سيكولوجية الاستصعاب والاستسهال «3»
المزيد

الثقافة

«محطات للغياب».. مجموعة قصصية للكاتب محمود عرفات

سيف عبدالرحمن يتسلم درع تكريم اسم المخرج يوسف شاهين.. اليوم

«فراغ فى طابور طويل» جديد لمحمد خضر عن دار ميلاد

منشورات الجمل تصدر ترجمة رواية «سيان» للمجرية أجوتا كريستوف