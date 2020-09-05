غدًا.. انطلاق الموسم الثاني من «أتوبيس السعادة» على DMC

أذاعت قناة Dmc برومو دعائي للموسم الثاني من "أتوبيس السعادة" مع أحمد يونس، حيث تذاع الحلقة الأولى غدًا الأحد في تمام الحادية عشرة مساءً.الموسم الثاني من "أتوبيس السعادة" يأتي مختلفًا بشكل كبير عن الموسم الأول، ولكنه يعتمد أيضًا على نشر السعادة وإبراز النماذج الإيجابية في المجتمع وتكريمها والاحتفاء بها، كما أن للأطفال جانبًا كبيرًا في البرنامج، حيث حرص أحمد يونس على استمرار تواجد شخصية "زتون" معه في الموسم الثاني.ومن جانبه أعرب أحمد يونس عن سعادته الكبيرة بانطلاق الموسم الثاني، قائلًا: "انتظروا عددًا من المفاجآت في الموسم الثاني من البرنامج"، وأكد أنه يراهن على نجاح الحلقات.برنامج أتوبيس السعادة فكرة وتقديم أحمد يونس، أُذيع الموسم الأول منه في بداية العام الجاري، وينطلق الموسم الثاني منه غدا ويُذاع يوم الأحد من كل أسبوع الساعة ١١ مساءً على قناة Dmc.