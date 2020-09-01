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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عبدالرحمن القليوبي يشارك في المهرجان التجريبي بعرض «الشاطئ»

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:36 م
الفنان عبد الرحمن
الفنان عبد الرحمن القليوبي
حسين الجندي
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يشارك الفنان عبدالرحمن القليوبي، في الدورة الجديدة من مهرجان المسرح التجريبي، الذي سيقام حفل افتتاحه اليوم الثلاثاء علي خشبة المسرح القومي علي أن تبدأ العروض غدًا الأربعاء.

وقال القليوبي، في تصريحات لـ"الدستور"، إنه سعيد بالمشاركة ضمن عروض المهرجان متمنيًا أن يحقق العرض نجاحًا وتفوقًا ضمن المسابقة، مشيرًا إلي أن العرض سوف يتم تقديمه يومي الأربعاء والخميس في الساعة السادسة مساءً.

وأضاف "القليوبي" أنه يتمنى التوفيق لكل العروض المشاركة بالمهرجان ولكل زملائه الفنانين والمخرجين، مشيرًا إلي أن العرض يقدم علي خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية، لافتًا إلى أن الدخول بأسبقية الحضور.

وكان الفنان قد شارك في رمضان الماضي، من خلال مسلسل الفتوة الذي قام ببطولته الفنان ياسر جلال، ومسلسل الاختيار الذي قام ببطولته الفنان أمير كرارة.
الفنان عبد الرحمن القليوبي
الفنان عبد الرحمن القليوبي
عبدالرحمن القليوبي يشارك في المهرجان التجريبي بعرض «الشاطئ»
الفنان عبد الرحمن القليوبي
الفنان عبد الرحمن القليوبي
عبدالرحمن القليوبي يشارك في المهرجان التجريبي بعرض «الشاطئ»

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