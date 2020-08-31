تفاصيل تعدي سيدة على ضابط شرطة في محكمة مصر الجديدة

كشفت مصادر أمنية عن قيام أجهزة الأمن بالقبض على السيدة بطلة فيديو التعدي على ضابط شرطة وتمزيق ملابسه الميري بمحكمة مصر الجديدة.وقال المصدر إ المتهمة انتحلت صفة مستشارة بالأمم المتحدة، عندما طالبها الضابط بارتداء الكمامة الواقية تنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا وعدم التصوير بالمحكمة فاعترضت له ووجهت للضابط الفاظاً خارجه وقامت بالتعدي عليه وخلع الكتافات عن ملابسه الشرطية.وأضاف أنه تم ضبطها بمعرفة حرس المحكمة وأحيلت إلى نيابة النزهة للتحقيق.وكان مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعى تسبب فى حالة من الغضب بين رواد "السوشيال ميديا"، لاعتداء سيدة على ضابط شرطة برتبة مقدم داخل إحدى المحاكم بالقاهرة، لرفضه دخولها دون كمامة.وأظهر مقطع الفيديو السيدة وهى تعترض على طلب الضابط بارتدائها الكمامة، لترد عليه: "أنا مستشار وعضو أمم متحدة".