الكرملين: على بيلاروسيا أن تقرر بنفسها ما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة

أكد الكرملين أن بيلاروسيا يتعين أن تقرر بنفسها ما إذا كانت بحاجة إلى مساعدة الدول الأخرى في تسوية الوضع السياسي الحالي.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال حول اقتراح الاتحاد الأوروبي الذهاب إلى مينسك للتوسط في حل الأزمة: «يمكن للاتحاد الأوروبي وروسيا إعلان استعدادهما لتقديم أي مساعدة ممكنة لحل الأزمة في بيلاروسيا، ولكن في هذه الحالة نتحدث عما إذا كانت هذه المساعدة مطلوبة لقيادة بيلاروسيا أم لا؟، وما إذا كانت قيادة بيلاروسيا توافق على ذلك أم لا؟».وأضاف: «بيلاروسيا لديها قيادة شرعية، ومسألة قبول المساعدة الخارجية من عدمه تقررها هذه القيادة»، منوها بأن الكرملين يرحب برغبة المعارضة في بيلاروسيا بتطوير العلاقات مع روسيا، قائلا: «إن هذا رائع.. ونحن نأمل أن تهيمن الرغبة في استمرار تطوير علاقاتنا الثنائية مع بيلاروسيا».