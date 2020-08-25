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الثلاثاء 25 أغسطس 2020 الموافق 06 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

في عيد ميلاد «المدندش».. أهم أدوار الفنان توفيق عبد الحميد

الثلاثاء 25/أغسطس/2020 - 01:09 م
توفيق عبد الحميد
توفيق عبد الحميد
نضال ممدوح
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قبل عام ظهر مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة٬ معلنا أنه فكر في أن يحول سيارته إلى "تاكسي" حتى يوفر احتياجاته، وأنه انسحب من رئاسة المسرح القومي لأنه غير محارب، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد٬ الذي يحتفل اليوم بعيد ميلاده٬ صاحب أشهر وأنقي شخصيات مسلسل "حديث الصباح والمساء" عزيز المصري٬ الذي تعلقت به ذاكرة الأجيال من خلال هذا الدور الملحمي.

ــ حكايات المدندش
في عام 2007، قدم المخرج أحمد النحاس٬ مسلسل "حكايات المدندش" عن رواية بنفس الاسم للكاتب أحمد الشيخ، ولعب توفيق عبد الحميد شخصية "حسين المدندش" المنسحق أمام سطوة والدته المتجبرة٬ وإن كان بعد أن فشل في مقاومتها أخيرا٬ بتركه لقرية "الواطية" إحدي قري الدلتا٬ والرحيل إلي القاهرة والزواج من فتاة كان قد أحبها لكن أمه رفضتها ووقفت في طريق الزواج.

لا تمل الأم من مطاردة أبنها فتدبر له المكائد حتي وهي بعيدة عنه حتي تنجح في تحطيم حياته٬ وتفرق بينه وبين زوجته.

ــ عزيز المصري
رغم مرور أكثر من 19 عام علي عرضه٬ إلا أن مسلسل "حديث الصباح والمساء" مازال عالقا بأذهان وذاكرة كل من تابعه٬ بل وأن هناك من الشباب الصغير ممن يتابعونه عبر اليوتيوب من كثرة ما سمعوا عن جماله وتكامل عناصره الفنية٬ محواديته التي تتناسل من بعضها البعض.

ويكن الكثيرون محبة خاصة لــ"عزيز المصري" القانع الراضي في آن٬ شخصية بالغة الثراء٬ عبر عنها "عبد الحميد" بأروع ما يمكن لممثل أن يؤدي شخصية درامية شديدة التعقيد رغم ما يبدو عليها من بساطة وهدوء.

ــ السيد "وسيم"
في عام 2002، قدم المخرج شريف عرفة فيلم "مافيا" بطولة أحمد السقا٬ مني زكي٬ مصطفي شعبان٬ ولعب دور"وسيم" مدير إحدي الجهات الأمينة٬ وما يتميز به من يديرون هذه الأجهزة من هدوء شديد٬ وذكاء حاد٬ والقدرة علي إصدار القرارات في أصعب المواقف، وهو الدور الذي قدمه في نفس العام خلال فيلم "زمير الظلام" مع عادل إمام وأخرجه رامي إمام.

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