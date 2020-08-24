علاء قوقة ينضم لفريق عمل مسرحية «صلاة الملائكة»

أعلن الفنان الدكتور علاء قوقة عن تعاقده مع مدير المسرح القومي والبيت الفني للمسرح لتقديم العرض المسرحي "صلاة الملائكة"، والذي يقوم بإخراجه الفنان سامح بسيوني ومن المفترض أن يقدم على خشبة المسرح القومي قريبا.وقال "قوقة" في تصريحات لـ"الدستور" اليوم الإثنين، أنه سوف يبدأ بروفات العرض المسرحي "صلاة الملائكة" مساء اليوم، على خشبة المسرح القومي في وجود بعض الفنانين المتعاقدين، وبوجود المخرج سامح بسيوني ومدير المسرح القومي.وعبر "قوقة" عن سعادته بالمشاركة في العرض المسرحي "صلاة الملائكة"، متمنيا أن يلقى إعجاب الجمهور فور عرضه مباشرة لجمهور المسرح القومي، مشيرا إلى أن تفاصيل العرض الأول لن يتم الكشف عنها خلال هذه الفترة.يذكر أن الدكتور علاء قوقة هو أستاذ التمثيل والإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية وأخرج كلاسيكيات شكسبير ومغامرات غوركي ويونسكو ونصوص الهم العربي، شارك في عشرات المسلسلات، وأشهرها "سجن النسا، وحق ميت، وأبوعمر المصري" وحصد جوائز كبيرة وعديدة في المسرح المصري.