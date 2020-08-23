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الأحد 23 أغسطس 2020 الموافق 04 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

إيهاب فهمي: تعاقدنا مع أحمد السعدني لتقديم «هاملت» ونفاوض فنانين آخرين

الأحد 23/أغسطس/2020 - 09:40 م
إيهاب فهمي
إيهاب فهمي
حسين الجندي
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قال الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، إن المسرح يستعد حاليًا لعمل مفاوضات كثيرة مع عدد من الفنانين والنجوم؛ للمشاركة في العرض المسرحي "هاملت" الذي يخرجه المخرج الكبير عصام السيد، ويقدم نهاية ديسمبر من العام الجاري 2020، على خشبة المسرح القومي بالعتبة.

وأوضح فهمي، في تصريحات لـ"الدستور"، اليوم، أن العرض يعد إحدى الخطط التي يقدمها المسرح القومي خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أنه جار التجهيز والإعداد له بشكل كبير من جانب المخرج عصام السيد، مؤكدًا أن الفنان أحمد السعدني هو الفنان الوحيد الذي تم التعاقد معه بشكل رسمي حتى الآن، وسوف يتم الإعلان عن باقي الفنانين المشاركين بشكل كامل فور التعاقد الرسمي.

يذكر أن مخرج العرض عصام السيد، قد أكد أنه سيقيم على هامش عرض مسرحية "هاملت" ورشة تدريبية في الإخراج والإعداد المسرحي لبعض المتقدمين، وهي المرة الأولى التي تحدث في المسرح المصري.

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