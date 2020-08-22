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السبت 22 أغسطس 2020 الموافق 03 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بالتفاصيل.. بدء اختبارات الدفعة 3 من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين اليوم

السبت 22/أغسطس/2020 - 10:36 ص
البرنامج الرئاسي
البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة
إيمان ماهر
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تبدأ اليوم السبت اختبارات الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

ويهدف البرنامج إلى بناء كوادر ذي كوادر ذي كفاءة عالية للدولة قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث متماشيا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة مما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة.

ويخاطب البرنامج كافة العاملين بكل مؤسسات الدولة عاملا على إيجاد نهج متكامل يربط كافة جهات الدولة من الجهاز الإداري يقبل البرنامج موظفي الدولة من سن ٣٠ إلى سن ٤٥ سنة.

ويشمل البرنامج التدريبي الذي تم تصميمه ليكون نموذجا تعليميا مرتكزا على الدمج بين الدراسة النظرية والعملية التطبيقية محاور متنوعة وهي القانون الإداري وتنظيم الدولة والإدارة العامة والبروتوكولات والإتيكيت والاقتصاد والعلوم السياسية والمالية العامة وإدارة الموارد البشرية والمشروعات والتغيير المؤسسي والعلوم الاستراتيجية والاعلام الفعال والاتصال واللوجستيات وسلاسل التوريد والعلاقات الدولية والسياسة الخارجية المصرية، بالإضافة إلى مهارات القيادة والعلوم الإدارية والتسويق ومنهجية البحث والإصلاح الإداري ومكافحة الفساد واستراتيجية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة لعقد نموذج محاكاة مجلس الوزراء وتدريبات الثقافة والتراث واللغة الإنجليزية والفرنسية كما يتضمن البرنامج مجموعة من الفعاليات والزيارات الخارجية.

ويعتمد البرنامج في منهجية التدريب على عقد محاضرات وورش عمل وتدريب عملي بالإضافة إلى الزيارات الخارجية ومشروعات التخرج كما لا يغفل البرنامج الجانب الرياضي ورفع اللياقة البدنية بشكل عام للمتدربين بالإضافة إلى الجانب الفني والثقافي وذلك من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية.

الشراكات الدولية للبرنامج:

يقدم البرنامج بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لإضفاء بُعد دولي ونقل الخبرات العالمية المتدربين منها:
-المدرسة الوطنية للتجارة بفرنسا l'ena
-مركز جنيف السياسات الأمنية GCSP
-معهد تطوير الموارد البشرية NHI بجمهوري كوريا الجنوبية


شروط التقدم للبرنامج:
-يجب أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة جامعية
-السن عند التقديم من ٣٠ إلى ٤٥ عاما
-يجب أن يكون المتقدم من العاملين بالدولة من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو من العاملين في الجامعات من أعضاء هيئة التدريس والهيئات العامة والشركات القابضة والتابعة
-يلزم تسليم نسخة مصورة من درجة ToEFl محلية بحد أدني ٤٥٠ نقطة او من AMIDEAST IELTS بحد أدنى ٥.٤ من المجلس الثقافي البريطاني.

مراحل الالتحاق بالبرنامج:
-انطباق الشروط وتقديم الأوراق
-اجتياز الاختبارات (اللغة العربية والمعرفة العامة والسمات الشخصية)
-اجتياز المقابلة الشخصية المشروعة باجتياز المراحل السابقة
(أفضلية القبول للمتقدمين أصحاب الإنجازات العلمية او الرياضية او الثقافية او الاجتماعية.

الدفعة الأولى:
عدد المتدربين:١٩٠ متدرب
مدة البرنامج: ٨ شهور
عدد الساعات التدريبية:٦٤٠ ساعة
موعد بدء ونهاية البرنامج من ١٣ مايو ٢٠١٧ إلى ١٣ يناير ٢٠١٨

الدفعة الثانية:
عدد المتدربين:٧٩ متدرب
مدة البرنامج:١٠ شهور
موعد بدء ونهاية البرنامج:٣ نوفمبر ٢٠١٩ إلى الآن

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