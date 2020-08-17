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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

البيئة: تدريب الشباب والمزارعين على عمل أعلاف وأسمدة غير تقليدية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:48 م
حسين أبو صدام
حسين أبو صدام
أريج الجيار
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قال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة، تقوم بتدريب وتحفيز الشباب على عمل الأعلاف والأسمدة غير التقليدية من مخلفات المحاصيل الزراعية، منوها بأن وزارة البيئة تكثف جهودها في الفترة الأخيرة للتأكد من عدم حرق المخلفات والاستفادة منها.

وأوضح نقيب عام الفلاحين، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه يجب على المزارعين الاستفادة من المخلفات المهدرة، لتعود على المزارعين والشباب بعائد اقتصادي، وتحافظ على البيئة بمنعها السحابة السوداء، مشيرا إلى تعميم التدريب في كل المحافظات بجميع أنحاء الجمهورية.

وتابع "أبوصدام"، أن بعض المحاصيل التي ينتج عنها مخلفات زراعية يوجد فيها فوائد عظيمة للبيئة والمزارعين، والتدريب للمزارعين والشباب لم يقيد بسن، لكنه موضوع خدمي ويحافظ على البيئة في مصر والعالم بأكمله.

الجدير بالذكر أن ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، قامت بتدريب المزارعين والشباب على عمل كومات سمادية وأعلاف غير تقليدية، وتنفيذ مشروعات جمع وتدوير المخلفات الزراعية، وإجراءات فتح مواقع تجميع وتأجير معدات زراعية كالمكابس والفرامات والمدعومة من وزارة البيئة من خلال مقار جهاز شئون البيئة بالمحافظات.

وأكدت وزيرة البيئة في تصريح سابق لها على زيادة الإقبال من المزارعين على طلب تأجير المعدات وفتح المواقع والتي تمثل عائد اقتصادي جيدا لهم، حيث تلقى فرع الوزارة بالشرقية حتى الآن عدد 106 طلبات تأجير معدات وعدد 99 طلب فتح موقع.

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