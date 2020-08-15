تجديد حبس مسجل خطر لحيازة 5 لفافات حشيش

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس مسجل خطر 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتجاره في المواد المخدرة.وردت معلومات لقسم شرطة المرج تفيد بقيام المتهم «ا.ا.م»، مسجل خطر، بالاتجار في المواد المخدرة، وبعمل التحريات اللازمة تم التأكد من صحة الواقعة.وتم ضبط المتهم في مسكنه، وبتفتيشه عثر معه على 5 لفافات من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي 700 جنيه وهاتف محمول.وبسؤاله اعترف بالاتجار في المواد المخدرة لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم.