تامر أمين: اختبار أول جرعة من لقاح كورونا الجديد على ابنة بوتين

قال الإعلامي تامر أمين، إن أول طوبة في القضاء على فيروس كورونا وضعتها روسيا بعد الإعلان عن أول لقاح للقضاء على الفيروس، موجهًا التحية على الهواء للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين.وأضاف «أمين»، خلال تقديمه برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»: "عشنا حالة قلق على أحبابنا والمقربين منا من الإصابة بالفيروس، وأودى بحياة 8000 وإصابة 2 مليون حالة"، مشيرًا إلى أن اللقاح هو مجرد واقي وليس دواء، ويتم أخذه عن طريق الحقن ويقوي المناعة التي تكون شفرة تحصين ضد الفيروس، موضحًا أن روسيا أطلقت على اللقاح اسم «سبوتنك 5».وأكد أنه متحيز لبوتين ومعجب به، لأنه من أكثر الرؤساء الذي تعجبه طريقة إدارته للبلاد، خاصة أنه تسلمها في فترة اقتصادية صعبة وأعادها لمكانتها بعد أن كان يطلق عليها «روسيا المريضة»، وأخرجها من مرضها لتعود كقوى كبرى، كما أن من أهم مميزاته أنه يعمل في صمت.وتابع أن رئيس الفلبين، طلب من بوتين، تجريب اللقاح عليه، وهو ما وافق عليه، مؤكدًا أن ابنته ستكون أول من سيجرب عليها اللقاح، ونتابع بعدها ما سيحدث معها.وطالب تامر أمين، المواطنين فى الفترة المقبلة، الالتزام بالكمامة حتى الحصول على هذا اللقاح.