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الأربعاء 05 أغسطس 2020 الموافق 15 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«إسكان النواب»: التوقف الدائم عن إصدار تراخيص البناء لن يستمر

الأربعاء 05/أغسطس/2020 - 01:41 م
محمد إسماعيل
محمد إسماعيل
ياسمين عباس
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قال محمد إسماعيل، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت الكثير من المباني العشوائية في كل اتجاهات الدولة المصرية، ومن ثم كان لا بد من إعادة دراسة الأماكن السكنية الضخمة مثل محافظة القاهرة.

وأضاف محمد إسماعيل، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الأربعاء: "لو كانت المنطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل محافظة القاهرة، فإن شروط البناء ستتغير، وسيجرى تعظيم الأراضي الموجودة من خلال بناء مشروعات تجارية عليها لإتاحة الاحتياجات الحقيقية للمواطنين".

وأشار أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن التراخيص ستمنح في الفترة المقبلة وفقًا للاحتياجات، موضحًا أن تراخيص البناء ستمنح للمناطق ذات الكثافة السكانية غير المرتفعة، ومشددًا على أن التوقف الدائم عن إصدار تراخيص البناء لن يستمر.

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