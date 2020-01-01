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الإثنين 27 يوليه 2020 الموافق 06 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

بدء جلسة النطق بالحكم على مودة الأدهم وحنين حسام

الإثنين 27/يوليه/2020 - 11:24 ص
حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم
عادل عبد العال
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بدأت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، منذ قليل، جلسة نطق الحكم على حنين حسام ومودة الأدهم، والمتهم الثالث محمد عبد الحميد زكي، والمتهم الرابع محمد علاء الدين والمتهم الخامس احمد سامح لاتهامهم بالتعدى على القيم والمبادئ الأسرية.

وأوضحت المتهمتان خلال التحقيقات، أنهما لم يدخلا أى غرف مغلقة عبر الحسابات الإلكترونية، ولم يظهرا فى أى موضع مخل أو فيديو أو صور إغراء عبر حسابتهما الإلكترونية الرسمية، كما أنهما لم يدعوا لأى من أشكال التحريض على الفسق والفجور أو الاعتداء على الحياء العام، مؤكدين أنهما فتايات جامعية ولا يفكرون بتلك الطريقة.

ووجه النائب العام لهم اتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامهم مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة، وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها في أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصري؛ للحصول من ورائها على منافع مادية؛ وكان ذلك استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

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