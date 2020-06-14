روسيا تختبر مروحية «كا- 52» مع أسلحة جديدة

تخطط روسيا لاختبار مروحية "كا-52 إم أليغاتور" المحدثة التي سيتم تركيب أسلحة جديدة عليها، حسب بوابة المشتريات الحكومية.ونشر المركز الوطني لهندسة المروحيات "ميل وكاموف" معلومات عن شراء معدات لتصنيع واختبار مروحتين "كا- 52 إم"، حيث تم إنشاء هذه النماذج على أساس مروحيات "أليغاتور".وتحتوي الطائرات المعدلة على أنظمة جديد للملاحة وتحديد الهدف، بالإضافة إلى نظامي تحكم في إطلاق النار واتصالات، وسيتم تزويدها بصواريخ كروز جديد، واسمها الآن "المنتج 305" وتقدر تكلفة العمل بنحو 153.5 مليون روبل، وتم تحديد الموعد النهائي لاختبار "كا- 52 إم" التجريبية في نهاية سبتمبر 2022.وسيسمح تحديث مروحية "كا- 52" بتجهيز المروحية بخزانات وقود إضافية، مما سيزيد من مدى تحليق المروحية، و"كا- 52 أليغاتور" هي مروحية استطلاعية وهجومية قادرة على تنفيذ المهام القتالية في أي طقس وفي أي وقت من اليوم. يمكن استخدامها ليس فقط لتدمير الدبابات والمعدات العسكرية والقوى العاملة للعدو، ولكن أيضًا لمحاربة مروحيات العدو والطائرات الأخرى.