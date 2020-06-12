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الجمعة 12 يونيو 2020 الموافق 20 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

وفاة مهندس الديكور والملابس المسرحي حسين العزبي

الجمعة 12/يونيو/2020 - 09:30 م
حسين العزبي
حسين العزبي
حسين الجندي
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أعلن الفنان عزوز عادل عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة مهندس الديكور والملابس حسين العزبي.

يذكر أن الفنان حسين العزبي من مواليد 1421947 بالقاهرة وتخرج من المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1971- قسم ديكور زدرس عامان بالقسم الحر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة عام 1969، 1970 قسم الديكور المسرحي.

الراحل كان أستاذ التصميم والأزياء بكلية الأداب جامعة حلوان عضو ومقرر شعبة الديكور بنقابة المهن التمثيلية.

وشارك في حوالي 75 عملا مسرحيا كمصمم ديكور وملابس، أشهرهم: «عاشق المداحين، تخاريف، ماما أمريكا، رصاصة فى القلب، أنا ومراتى ومونيكا».

وحصل على جوائز محلية ودولية مثل جائزة المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب عن بحث علاقة التشكيل بالمسرح الشعبي.

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