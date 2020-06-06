رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 يونيو 2020 الموافق 14 شوال 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بدو جنوب سيناء يشكرون الرئيس لمنح أبناء الشيخ هليل علي الجنسية

السبت 06/يونيو/2020 - 09:15 م
خالد فودة
خالد فودة
طباعة
أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يفرق بين أبناء الوطن، ويعتبر العنصر البشري هو أساس التنمية، موضحا أن تنمية سيناء لا تقتصر على المشروعات التي تجري بأرض المحافظة بل تصل للعنصر البشري الذي يعيش ويعمل بها.

وقال المحافظ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الجنسية المصرية لمواطن من أبناء مدينة دهب يدعى هليل نصر سالم وأسرته، مضيفا أن المواطن يعيش بلا هوية منذ 25 عاما وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق والشهادات.

وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التي تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجي الذي تعيش فيه مصر.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لأبناء الشيخ هليل «الحاصل علي الجنسية» بمكتبه بمدينة طور سيناء بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة صباح اليوم، حيث قدم عيد هليل وشقيقة سالم الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب الذي ساعدهم في الحصول الجنسية المصرية بعد أن حرموا منها مدة ٢٥ سنة بسبب خطأ غير مقصود.

وقال عيد هليل نصر سالم: «سعادتنا اليوم لا توصف بقرار رئيس الجمهورية بإعادة الجنسية المصرية لنا مرة أخرى ولأشقائي بعد معاناة استمرت ٢٥ سنة، حرمنا فيها من أبسط الحقوق في التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكل الأوراق الثبوتية التي تتطلب الجنسية المصرية، وقدم عيد الشكر لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ جنوب سيناء، والقيادات الأمنية بالمحافظة على المجهود الذي بذل من أجل إثبات أحقيتهم في الجنسية المصرية».

وأكد أنهم الآن سيقومون باستخراج كل الأوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد ورخص القيادة وغيرها، وقال لم نصدق ماحدث والفرحة عند كل أبناء قبلة المزينة وكل قبائل سيناء.

وقال شقيقة سالم هليل إن قرارا الرئيس أعاد الفرحة لنا وحقوقنا بعد معاناة طويلة مع كل الجهات الحكومية لاستخراج شهادة أننا مصريون والأب والجد، وقال إن التنمية التي تتم على أرض سيناء في ظل عهد الرئيس السيسي لم تحدث من قبل، والآن نسطيع استخراج أوراق لنا ولأسرتنا ونعيش حياة طبيعية وسط المواطنين.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصة أسعار الدواجن اليوم السبت 6-6-2020

للمرة الثالثة.. سيارة تقتحم صيدلية بالمنصورة وتحطم 3 أخريات (صور)

«النهار» تعلق البث الحى بعد منع «الأعلى للإعلام» 5 مذيعات من الظهور

30 فيديو إباحيًا.. تفاصيل ضبط شبكة «دعارة على فيسبوك» من العمرانية

الصور

image description

خسوف القمر

image description

زمن كورونا.. التزام المواطنين بالكمامات في الأسواق

image description

عملية التبرع ببلازما المتعافين للحالات الحرجة المصابة بكورونا

image description

الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا بالفنادق

image description

التزام المواطنين بالكمامات فى المترو

الأكثر قراءة

الصحة: 32 وفاة و1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«التعليم» تعلن عن مفاجأة في نتيجة النقل بالثانوية

أطباء المشورة المنزلية لحالات «كورونا»: نتلقى المكالمات 16 ساعة فى اليوم

حقيقة إعلان مرتضى منصور وفاة رجاء الجداوى

إنفوجراف

image description

شروط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا (إنفوجراف)

image description

حقائق مهمة عن تناول فيتامين سى (إنفوجراف)

image description

بنود مبادرة السيسى لحل الأزمة الليبية (انفوجراف)

image description

«تموين الجيزة» تكشف حقيقة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم (فيديو)

أيام زمان

في عيد ميلادها.. أمال رمزي الجريئة التي حُرمت من ميراث زوجها

«وحشة جدا».. نجمة عالمية رفض عمر الشريف العمل معها وأصبحت بينهما قصة حب كبيرة

"أنا مش ناقص جهل".. سر قبول بليغ حمدي كمطرب وليس كملحن في اختبارات الإذاعة

"قدم لها مقطوعة موسيقية".. الوسط الفني ينتقد عبد الوهاب بسبب راقصة

نجم الساعة

حكاية شيك قدمه عبد العزيز مخيون لمصطفى أمين

الصحة

ذبابة الفاكهة تحمل مفتاح علاج الأرق لدى البشر

4 حيل بسيطة تخلصك من انسداد الأنف

أبوظبي للخلايا الجذعية يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمكافحة كورونا

أعراض كورونا لا تظهر على مرضى السرطان

منوعات

الفنان البريطاني «بانكسي» يدعم حركة «حياة السود مهمة»

رابط نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي عبر بوابة الثانوية العامة

مَصاصات بـ 2 مليون دولار تطيح بوزير التعليم في مدغشقر

لينك Link نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2020 من خلال الموقع الرسمي للوزارة

مقالات الرأي
د. رائد العزاوى
السيسى.. القائد الأمين على مصالح العرب
ماجد حبته
إعلان يسبق العاصفة
د.أحمد الخميسى
عنف الديكتاتورية
ماجد حبته
المستشفيات الخاصة.. لا وقت للميوعة
المزيد

الثقافة

الفلاحون.. رواية تشخوف الأخلاقية

افتتاح معرض موسكو للكتاب بمشاركة 200 دار نشر

«الناشرين المصريين» يوقع بروتوكولاً مع معمل البرج لإجراء تحاليل كورونا

إطلاق سلسلة لقاءات فكرية بندوة للمهندس هاني عازر.. الليلة