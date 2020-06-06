بدو جنوب سيناء يشكرون الرئيس لمنح أبناء الشيخ هليل علي الجنسية

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أن الرئيس عبد الفتاح السيسي لا يفرق بين أبناء الوطن، ويعتبر العنصر البشري هو أساس التنمية، موضحا أن تنمية سيناء لا تقتصر على المشروعات التي تجري بأرض المحافظة بل تصل للعنصر البشري الذي يعيش ويعمل بها.وقال المحافظ إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منح الجنسية المصرية لمواطن من أبناء مدينة دهب يدعى هليل نصر سالم وأسرته، مضيفا أن المواطن يعيش بلا هوية منذ 25 عاما وبعد موافقة الرئيس يستطيع المواطن وأسرته استخراج كل الأوراق والشهادات.وقدم المحافظ الشكر إلى القيادة السياسية التي تهتم بأبناء سيناء وتمنحهم حقهم حتى يستطيع العيش وسط التقدم التكنولوجي الذي تعيش فيه مصر.جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لأبناء الشيخ هليل «الحاصل علي الجنسية» بمكتبه بمدينة طور سيناء بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ واللواء نادر عشماوى سكرتير عام المحافظة صباح اليوم، حيث قدم عيد هليل وشقيقة سالم الشكر للواء خالد فودة محافظ جنوب الذي ساعدهم في الحصول الجنسية المصرية بعد أن حرموا منها مدة ٢٥ سنة بسبب خطأ غير مقصود.وقال عيد هليل نصر سالم: «سعادتنا اليوم لا توصف بقرار رئيس الجمهورية بإعادة الجنسية المصرية لنا مرة أخرى ولأشقائي بعد معاناة استمرت ٢٥ سنة، حرمنا فيها من أبسط الحقوق في التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكل الأوراق الثبوتية التي تتطلب الجنسية المصرية، وقدم عيد الشكر لرئيس الوزراء ووزير الداخلية ومحافظ جنوب سيناء، والقيادات الأمنية بالمحافظة على المجهود الذي بذل من أجل إثبات أحقيتهم في الجنسية المصرية».وأكد أنهم الآن سيقومون باستخراج كل الأوراق الثبوتية مثل البطاقة الشخصية وشهادات الميلاد ورخص القيادة وغيرها، وقال لم نصدق ماحدث والفرحة عند كل أبناء قبلة المزينة وكل قبائل سيناء.وقال شقيقة سالم هليل إن قرارا الرئيس أعاد الفرحة لنا وحقوقنا بعد معاناة طويلة مع كل الجهات الحكومية لاستخراج شهادة أننا مصريون والأب والجد، وقال إن التنمية التي تتم على أرض سيناء في ظل عهد الرئيس السيسي لم تحدث من قبل، والآن نسطيع استخراج أوراق لنا ولأسرتنا ونعيش حياة طبيعية وسط المواطنين.