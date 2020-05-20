السعودية تدعو لتحري رؤية هلال شوال الجمعة

دعت المحكمة العليا السعودية عموم المسلمين بالمملكة إلى تحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1441هـ، وذلك مساء بعد غد الجمعة.وحثت المحكمة- في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء- من يرى الهلال بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.كما دعت من لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكلة في المناطق لهذا الغرض.