



حقيقة تسريب امتحان مادة التاريخ الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2020









وبعد عرض حقيقة تسريب امتحان مادة التاريخ الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2020، يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الصف الأول الثانوي تم عقدها أون لاين بنظام الأوبن بوك وتم خوضها على التابلت من المنزل في ظل وجود أزمة كورونا. وتم تداول تسريبات على السوشيال ميديا وجروبات التليجرام منذ قليل وأفاد البعض بأنها من امتحان الغد لمادة التاريخ لطلاب الصف الأول الثانوي، بينما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي هذا الأمر مؤكدة الوزارة في بيان رسمي أن كل ما تم تداوله ليس تسريب وليس له علاقة بامتحان التاريخ غدا لطلاب الصف الأول الثانوي.وبعد عرض حقيقة تسريب امتحان مادة التاريخ الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2020، يقول الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إن امتحانات الصف الأول الثانوي تم عقدها أون لاين بنظام الأوبن بوك وتم خوضها على التابلت من المنزل في ظل وجود أزمة كورونا.





وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن عدد الطلاب الذين يدخلون على المنصة أون لاين في امتحانات الصف الأول الثانوي تعدي نسبة ٩٩٪؜ وهو عدد كبير أكبر من العام الماضي، إضافة إلى أن الدخول على المنصة كان يحدث دون أي عرقلة أو عقبات ووفقا لما أعلنه وزير التربية والتعليم أن أرقام خدمة العملاء المخصصة لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كانت دائمة الرد على استفسارات الطلاب وحل أي مشكلة تعرقلها أثناء الامتحان الإلكتروني.





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وبالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي التي تنتهي في ٢٠ مايو الجاري قامت "الدستور" بعمل استطلاع للراي بين الطلاب حول الامتحانات هذا العام، حيث أكد أغلب طلاب الأول والثاني الثانوي أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط. وبالتزامن مع قرب انتهاء امتحانات الصفين الأول الثانوي والثاني الثانوي التي تنتهي في ٢٠ مايو الجاري قامت "الدستور" بعمل استطلاع للراي بين الطلاب حول الامتحانات هذا العام، حيث أكد أغلب طلاب الأول والثاني الثانوي أن الامتحانات كانت في مستوى الطالب المتوسط.

وأشار الطلاب إلى أن المنهج الذي جاء في الامتحان كان محدد حتى منهج ١٥ مارس مثلما أعلن وزير التربية والتعليم من قبل، وأوضح الطلاب أن المشاكل التي واجهتهم في الدخول على المنصة الإلكترونية لم تكن كثيرة مثل الأعوام الماضية وأكد الطلاب أن نظام التابلت في الامتحانات مريح لهم ويتمنون استمراره.

ننشر حقيقة تسريب امتحان مادة التاريخ الإلكتروني للصف الأول الثانوي 2020 حيث يخوض طلاب الصف الأول الثانوي امتحان التاريخ غدًا الإثنين على أن ينهي طلاب الصف الأول الثانوي للامتحانات الخاصة بهم في ٢٠ مايو الجاري مثلما أنهي طلاب الصف الثاني الثاني الامتحانات الخاصة بهم اليوم الأحد.