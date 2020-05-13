الكنيسة تحتفل بتذكار عودة رفات شهداء ليبيا.. غدًا

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الخميس، بتذكار عودة رفات الشهداء المصريين الذين استشهدوا على يد جماعة داعش الإرهابية في ليبيا في فبراير عام 2015م.

وعادت رفات شهداء الأقباط بليبيا، بفضل جهود الدولة المصرية يوم 14 مايو 2018م، وتم تجهيز مزار لهم بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بمسقط رأسهم بقرية العور بسمالوط في محافظة المنيا.

واستشهد حوالي 21 قبطيا على يد جماعة داعش الإرهابية في فبراير عام 2015.

