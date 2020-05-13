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الأربعاء 13 مايو 2020 الموافق 20 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الكنيسة تحتفل بتذكار عودة رفات شهداء ليبيا.. غدًا

الأربعاء 13/مايو/2020 - 11:11 م
الكنيسة
الكنيسة
تريزة شنودة
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدا الخميس، بتذكار عودة رفات الشهداء المصريين الذين استشهدوا على يد جماعة داعش الإرهابية في ليبيا في فبراير عام 2015م.
وعادت رفات شهداء الأقباط بليبيا، بفضل جهود الدولة المصرية يوم 14 مايو 2018م، وتم تجهيز مزار لهم بكاتدرائية شهداء الإيمان والوطن بمسقط رأسهم بقرية العور بسمالوط في محافظة المنيا.
واستشهد حوالي 21 قبطيا على يد جماعة داعش الإرهابية في فبراير عام 2015.

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