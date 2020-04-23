الأقصر تواصل تنفيذ حملات نظافة وتعقيم وتطهير شوارع المدينة

قام فريق العمل الميداني بمجلس مدينة الأقصر بمتابعة تنفيذ حملة نظافة مكبرة تحت قيادة اللواء دكتور عماد أبوالعزايم سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر ومعاونة المهندس حنا إبراهيم سليمان سكرتير مدينة الأقصر والمهندس نشأت عدلي مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة الأقصر، ومشاركة المقدم أشرف أبوالفتوح مدير إدارة شرطة المرافق بالأقصر، ومستشار المحافظة للمشروعات الهندسية المهندس أسعد مصطفى، ورؤساء الأحياء، ومسئولي المتابعة الميدانية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.استهدفت الحملة منطقة صلاح الدين وشارع أحمد عرابي وصولًا حتى موقف البياضية بمدينة الأقصر، كما استهدفت الحملة متابعة الالتزام بتطبيق قرار إغلاق كل المحال التجارية والحرفية، وذلك في إطار المتابعة اليومية لتطبيق القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء.كما تمت متابعة أعمال التطهير والتعقيم للطرق والشوارع الرئيسية بمدينة الأقصر، وذلك استكمالًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وجارٍ العمل والمتابعة في جميع المناطق لإنهاء جميع الظواهر السلبية التي يتضرر منها المواطنون حرصًا على سلامتهم واستعادة المظهر الحضاري والبيئي اللائق لمدينة الأقصر.