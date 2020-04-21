بيطري الأقصر يواصل حملات التعقيم

أعلن الدكتور عاطف احمد على مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر الانتهاء من أعمال رش وتطهير عدد من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التى تقدم خدمات للمواطنين.وأوضح مدير الطب البيطري أن الحملات تضمنت تعقيم مقار النيابة الإدارية ومديرية الإسكان ومديرية الطرق والكبارى بالأقصر ومركز الشرطة بالعوامية والشوارع المحيطة وشوارع وأسواق منطقة شرق السكة الحديدية وعدد من الأديرة.مشيرا إلى استمرار كافة أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المنشآت الحكومية والعامة بالمحافظة.جاء ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لكافة الجهات المنوطة بالالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المنصوص عليها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.