برلماني: كورونا أثبت ضرورة الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية

قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إن المواجهة الشاملة من الدولة المصرية لانتشار فيروس كورونا، كشفت العديد من التحديات التي من الضروري أن يتم مراعاتها في المستقبل بعد تجاوز هذه المحنة، خاصة على مستوى توجيه بوصلة الاستثمارات، وضرورة أن تكون لمحاور البيئة التكنولوجية إطارات مختلفة في التعاطي من جانب جميع القطاعات الحكومية والخاصة.وأكد غلاب - في تصريحات صحفية - أنه أزمة كورونا لها العديد من الإشكاليات والتداعيات السلبية، إلا أننا كدولة مصرية نستطيع أن نستغل هذا الأمر في تحويله لتحدي نجاح على أرض الواقع، كما تعمل القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعمل على تحويل المحنة لمنحة، ومن ثم الواقع أثبت ضرورة العمل على الاستثمار في تطوير البنية التكنولوجية للشركات والمؤسسات في مصر، وكذلك البنية التحتية التكنولوجية للدولة، وجذب الشركات العاملة في هذا المجال، بعد أثبتت الحاجة لمثل هذه الاستثمارات بشكل أكبر.وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قائلًا:" كورونا أثبت ضرورة توجيه الدولة المصرية في المستقبل للعديد من الاستثمارات في تطوير ونهوض البنية التحتية التكنولوجية في مصر بصور أكبر من الأوضاع الحالية"، ومن ثم توفير البيئة الاستثمارية المناسبة للشركات الرائدة في مثل هذه المجالات، وتقديم العديد من التسهيلات لهم من أجل أن تكون أكثر فاعلية.ولفت عضو اللجنة الإقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية كانت إرادتها واضحة وحاسمة تجاه بيئة الاستثمار في مصر بعد ثورة 30 يونيو، ومن ثم عملت علي تطوير هذه البئة وإزالة كل التعقيدات والمعوقات على المستويات التنفيذية والتشريعية والسياسية، ومن ثم تحققت النتائج الإيجابية في زيادة حجم الاستثمارات بصورة مختلفة بالعديد من المجالات، ومن ثم الإرادة ستكون حاضرة وحاسمة لتطوير البيئة التكنولوجية وضخ الاستثمارات فيها بصورة أكبر بعد المرور من جائحة كورونا، خاصة أن تطوير البنية التحتية التكنولوجية سيكون له مردودًا أيضا على إطار الاستثمارات الأخرى.