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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

جابر طايع يفجر مفاجأة عن إعفاء متحدث الأوقاف من منصبه

الأحد 19/أبريل/2020 - 11:30 م
الشيخ جابر طايع
الشيخ جابر طايع
أحلام عبدالرحمن
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قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن المتحدث السابق للوزارة أحمد القاضي أخطأ بذكره كلمة ندرس على ملف لم يكن مطروحًا أو محل دراسة من الأساس.

وفجر طايع خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، مفاجأة عن التصريحات التي أدلى به المتحدث، قائلًا: "سبق وناقشنا مقترح إقامة صلاة التراويح دون مصلين فى المساجد مع الدكتور أحمد القاضى صباح اليوم، وأوضحنا له أنها غير قابلة للتنفيذ".

وأشار الشيخ جابر طايع، إلى أن فكرة فتح المساجد وصلاة الإمام من الممكن أن تدفع البعض لاقتحام المساجد وإن كلمة تدرس التي ذكرها المتحدث يحددها وزير الأوقاف فقط.

وكان الدكتور أحمد القاضي المتحدث باسم وزارة الأوقاف، قال إن الوزارة ستدرس إمكانية السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان في المساجد دون مصلين، مشيرًا إلى أن الوزارة ترحب بأي فكرة يعرضها المشاهدين.

وتابع أنه لا بد من دراسة الفكرة حيث إن الأمر لا يأتي عبثًا في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد.

وأصدرت وزارة الأوقاف بيانًا أعلنت فيه إعفاء الدكتور أحمد القاضي من منصبه للإدلاء بتصريحات غير مدروسة ليست من شأنه.

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