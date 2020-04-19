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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«التنمية المحلية»: التجمعات ممنوعة في «الغيطان» غدًا

الأحد 19/أبريل/2020 - 09:48 م
خالد قاسم، المتحدث
خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية
أحلام عبدالرحمن
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قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، طالب القيادات المحلية في المحافظات بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بغلق الشواطئ وإيقاف جميع وسائل النقل العام البري والبحري داخل المحافظات وبينها لمنع التجمعات غدًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه تم التنسيق بين الأجهزة التنفيذية في المحافظات ومديريات الأمن لاتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وهناك دوريات مرورية على الشواطئ لمنع أي تجمعات.

وأشار إلى أنه سيتم تحرير مخالفة لكن من يخالف قرار حظر التجوال الكامل المطبق طوال غد الإثنين، مناشدا المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال مبادرة صوتك مسموع.

وأوضح أن الذهاب إلى شاطئ النيل ممنوع حتى لو كان المنزل مطلا على نهر النيل وكذلك منع التجمع في "الغيط" أو الأراضي الزراعية كنوع من الاحتفال بشم النسيم، لأنه سيتم تحرير مخالفات.

واستكمل حديثه قائلا، إن العاملين في رفع المخلفات يبدأون عملهم مع بدء الحظر عند الثامنة مساءً، لرفع كفاءة منظومة النظافة وجمع القمامة وكذلك تعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت، وذلك استغلالًا لأوقات الحظر.

وأوضح خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه تم رفع 2.5 مليون طن مخلفات صلبة خلال 12 أسبوعا وهو عمر ظهور فيروس كورونا في مصر، مؤكدًا أنه يتم توزيع أدوات الوقاية على عمال النظافة منذ بداية أزمة كورونا.

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