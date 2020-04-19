محافظ المنوفية: لم نضع أي قرى تحت العزل

اعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، وضع ما يزيد عن 35 منطقة وشارع ومنزل في أنحاء المحافظة تحت العزل، بسبب وجود حالات إصابات بفيروس كورونا المستجد، ضمن خطة المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة ومديرية الأمن لاتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ومنع انتشار الفيروس.ونفى محافظ المنوفية وضع أي قرية داخل المحافظة تحت العزل الكامل، مشيرًا إلى أن القرار كان وضع المناطق أو الشوارع أو المنازل تحت العزل الجزئي، ونوه بأن العمل قائم لوضع اللمسات النهائية لتجهيز مستشفى الباجور ومبنى تعليم الكبار التابع لليونسكو في سرس الليان لاستقبال الحالات في أقرب توقيت.وأشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجرائات والتدابير الاحترازية من تعقيم وتطهير المنشأة العامة والحكومية، وتم التشديد على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء داخل المحافظة، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.