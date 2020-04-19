محافظ الإسكندرية للوافدين: آسفين قضوا شم النسيم في بيوتكم

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المحافظة ملتزمة بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية، مؤكدًا غلق الشواطئ، والحدائق والمنتزهات وأي حدائق خضراء في وسط الميادين.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج "الحياة" المُذاع عبر فضائية "الحياة": "قفلنا كل الباركينج على الكورنيش، وده لمصلحة أسرهم، مش عاوزين نزعل الناس، بنقول لأهلنا في مصر نقضي شم النسيم في البيت مع الأسرة، وبلاش نخالف التعليمات، وبنقول لكل ضيوفنا آسفين قضوه في البيت المرة دي".وأردف: "احنا خايفين على أولادنا، بلاش كورنيش ولا بحر".كما أكد محافظ الإسكندرية، توافر السلع، وأنه يوجد مخزون سلع احتياطي واستيراتيجي متوفر، وبالنسبة للخضراوات والفاكهة متوفرة لـ 10 أيام، وهي أقصى مدة بالنسبة للخضراوات، مردفًا:"بلاش تهافت على شراء السلع".