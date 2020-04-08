أحمد فتحي: بيراميدز تراجع عن ضمي؟ كلام بلح





كشف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن تراجع إدارة بيراميدز عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.