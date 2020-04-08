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الأربعاء 08 أبريل 2020 الموافق 15 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تكنولوجيا
أحمد فتحي: بيراميدز تراجع عن ضمي؟ كلام بلح
الأربعاء 08/أبريل/2020 - 11:41 م
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كشف أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة ما تردد بشأن تراجع إدارة بيراميدز عن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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