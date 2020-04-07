حجز المتهم بسرقة مصوغات وأموال طليقته بالسلام

أمرت نيابة السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء، بحجز المتهم بسرقة أموال ومصوغات طليقته والاعتداء عليها وعلى والدتها بالضرب لمدة ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية.وكانت سيدة حررت محضرًا بقسم السلام تتهم فيه طليقها بسرقة مصوغاتها الذهبية وأموالها بعد طلاقهما بأسبوع، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وقالت المجني عليها "ف. م" في أقوالها إنه حدثت مشاكل وخلافات كثيرة بينهما لمكوثه الدائم في المنزل ورفض العمل واستغلاله لها ومحاولة الحصول على أموالها أولًا بأول وحاول إخراجها من شقة الزوجية برغم من أنها شقتها ومسجلة بعقود رسمية باسمها.وأضافت أنه بعد أسبوع من طلاقهما حضر المتهم لأخذ أغراضه الشخصية من الشقة، وقام بسرقة أموالها ومصوغاتها وعندما حاولت الاستغاثة تعدى عليها وعلى والدتها محدثا لهم إصابات.