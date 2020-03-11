وليد حقيقي: نسب السيول والأمطار القادمة لم تحدث منذ فترات طويلة

قال المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية بوزارة الري، إن الأمطار ستبدأ منذ الليلة وخاصة فى المناطق الصحراوية وتزداد غدًا حيث سيكون الخميس هو اليوم الأشد في هذه الموجة السيئة.وأضاف خلال لقاء ببرنامج "كل يوم" المذاع على فضائية "أون إي" أن مصر ستشهد أرقاما فى نسبة السيول والأمطار لم تشهدها منذ فترات طويلة حيث ستصل إلى 40 مللي وهذه نسبة كبيرة.وتابع: أن استمرار الموجة للخميس والجمعة والسبت فهذه فترة طويلة وتأثيراتها ستكون أشد، مشيرًا إلى أننا لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الموجة هى الأخيرة من الطقس السيء.