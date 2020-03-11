«إدارة الأزمات»: كافة المحافظات مستعدة لسقوط الأمطار

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، إن قطاع إدارة الأزمات قام بإرسال بيانات إلى كافة المحافظات والجهات المعنية، بضرورة رفع درجة الاستعداد لاحتمال سقوط أمطار بكمية كبيرة ابتداء من الغد، مؤكدا أن القطاع له دور رئيسي فيما يتعلق بتوفير الإنذار المبكر بأي تغيرات في الطقس، قد تؤدي إلى تعطيل الحياة اليومية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، أن كافة المحافظات مستعدة لسقوط الأمطار في الغد، لافتا إلى أنه تم إعطاء إجازة للمدارس، لمنح المحليات فرصة للتعامل مع الأمطار، مؤكدا أن الإدارة أرسلت إنذارها إلى كافة المحافظات ابتداءً من الغد.كما أوضح أنه سيكون هناك تنسيق وتكامل بين كافة الجهات، بما يضمن التعامل الجاد والحاسم مع الأمطار والسيول في كافة أنحاء الجمهورية، لافتًا إلى أن الإدارة قامت بالتنبيه على وزارة الري بتجهيز سيارات شفط المياه، وتجهيز فرق تدخل سريع للقيام بأي إجراءات حفاظًا على سلامة المواطن.