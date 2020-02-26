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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مصطفى محرم: مصطفى شعبان متواضع ولن يصل لمكانة عادل إمام

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 10:07 م
مصطفى شعبان
مصطفى شعبان
سناء إسماعيل
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قال السيناريست مصطفى محرم، إن تقديم فيلم "حتى لا يطير الدخان"، على شكل مسلسل موضوع شائك لسبب بسيط، وهو أن المسلسل مختلف تمامًا عن قصة الكاتب إحسان عبدالقدوس.

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج The Insider بالعربي، والمذاع عبر فضائية "دبي": "هذا الفيلم ملكي وإبداعي أنا والمفروض لا أحد يقترب منه غيري، وأخشى من تشويه إبداعي لأن الموضوع صعب جدًا".

وتابع: "عملت السيناريو كتحدٍ لأعمال عادل إمام، لأنني خرجته من منطقة لم أكن راض عنها وجعلته ممثلا كوميديا وتراجيديا في نفس الوقت، ويمكن الناس تعتبره من أفضل أعمال عادل إمام".

وأكد أن الفنان مصطفى شعبان، متواضع القيمة ولا أعتقد أنه سيستطيع الوصول لما وصل إليه عادل إمام.

يذكر أن الفنان مصطفى شعبان، أعلن أنه سيقدم مسلسل يحمل اسم "حتى لا يطير الدخان"، والذي كان مقررًا أن يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، قبل الإعلان عن مغادرته السباق، وأكد في أكثر من تصريح أن المسلسل مختلف تمامًا عن الفيلم والفنان عادل إمام نفسه شجعه على الفيلم.

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