حواس: دربت 500 أثرى مصرى على الأساليب الحديثة للتنقيب والترميم

قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، ووزير الدولة السابق لشئون الآثار، إن المتحف المصري الكبير أعظم وأهم مشروع ثقافي في العالم أجمع، موضحا أن هذا المشروع سيكون له تأثير كبير في حركة السياحة لمصر.وأضاف حواس، خلال لقاء خاص في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أنه يعمل على إيجاد اكتشافات جديدة في وادي الملوك منذ عام 2017، لافتا إلى أنه قام بتدريب 500 أثري مصري على الأساليب الحديثة للتنقيب والترميم.وأوضح أنه كتب 17 كتابا عن الآثار للأطفال باللغة العربية لتوعية وتعليم الأطفال بتاريخ أجدادهم، ومعرفة الحضارة القديمة، مؤكدا أن تاريخ مصر القديم يدعو للفخر والتباهي.