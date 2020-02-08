نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)

انتهى حفل «ليلة حب» والذي أقيم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحضور كوكبة من نجوم الفن.حضر الحفل كلا من محمد محي، وحميد الشاعري، وسهير المرشدي، وحسام حسني، وعمرو عبدالعزيز، وحنان مطاوع وغيرهم.يأتي حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى كوكب الشرق وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، ويحيها كلًا من النجمات مي فاروق، وهلا رشدي، وريهام عبدالحكيم، وريم عز الدين، وماريز لاحود، مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو محمد عثمان.من الجدير بالذكر أن الحفل هو الأول ضمن مشروع أطلقه المايسترو محمد عثمان، يحمل اسم «سهرات ليالي زمان» لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.