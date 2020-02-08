رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 08 فبراير 2020 الموافق 14 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)

السبت 08/فبراير/2020 - 04:08 ص
كوكب الشرق
كوكب الشرق
أمير محمد خالد - محمود عبدالناصر
طباعة
انتهى حفل «ليلة حب» والذي أقيم على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، بحضور كوكبة من نجوم الفن.

حضر الحفل كلا من محمد محي، وحميد الشاعري، وسهير المرشدي، وحسام حسني، وعمرو عبدالعزيز، وحنان مطاوع وغيرهم.

يأتي حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى كوكب الشرق وأيضًا احتفالًا بمناسبة عيد الحب، ويحيها كلًا من النجمات مي فاروق، وهلا رشدي، وريهام عبدالحكيم، وريم عز الدين، وماريز لاحود، مجتمعين في حفل واحد لأول مرة، بقيادة المايسترو محمد عثمان.

من الجدير بالذكر أن الحفل هو الأول ضمن مشروع أطلقه المايسترو محمد عثمان، يحمل اسم «سهرات ليالي زمان» لإحياء ذكرى عمالقة الطرب في زمن الفن الجميل.
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)
نجوم الفن فى حفل «ليلة حب» لإحياء ذكرى أم كلثوم.. (صور)

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

التعليم: انطلاق الدراسة غدًا.. وجاهزون لـ«كورونا» (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

ارتفاع أسعار الكمامات الطبية بنسبة 100%

منذ يوم

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

منذ حوالي 4 ساعات

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصور

image description

صور الجمعية العمومية للأطباء الجمعة

image description

خطبة نجل الفنان جمال عبدالناصر (صور)

image description

انطلاق المهرجان الرياضي للدراجات بالإسكندرية (صور)

image description

صور من أحداث مباراة الأهلى وبيراميدز

image description

صور مباراة الأهلي وبيراميدز

الأكثر قراءة

فضيحة محمد ناصر.. كيف لفق الأكاذيب حول قناة السويس؟

أسماء الضحايا المصريين في انفجار لغم بمركب سعودي

«رشدي أباظة تحرش بي».. اعترافات نادية لطفي عن مضايقات الرجال

اعترافات الطفل القاتل: أجهزت على زوجة عمى وابنتها

إنفوجراف

image description

«أدب نجيب محفوظ» ورش رسم حر بثقافة الفيوم

image description

دليل"استغاثة بلاغ" المواطن.. (إنفوجراف)

image description

تعرف على مصير السيارات المحرّزة.. (إنفوجراف)

image description

حصاد اجتماعات مجلس الوزراء فى أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

أسرار لقاءات حسني مبارك ويوسف إدريس.. «قابله حافيًا وبالشورت»

الجدعة.. الوجه الآخر لـ نادية لطفي: «كرهت حياتها لسبب غريب»

تفاصيل «علقة موت» لـ أحمد رمزي بسبب فاتن حمامة

نجم الساعة

الاعترافات العاطفية لزوج أم كلثوم.. كيف اكتشف أنوثتها؟

الصحة

دراسة: ممارسة الجنس آمنة لمرضى القلب

الحوامل المصابات بضغط الدم المرتفع في عرضه لأمراض القلب

أدوية السكر تزيد خطر أمراض القلب

قلة النوم تضر بالصحة العقلية للأطفال

منوعات

عطل فنى مفاجىء يصيب «تويتر»

«الدستور» تهنئ الزميل سيف الحسيني بحفل زفافه

دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

دراسة: الرجال ذوي الشعر الأشيب أكثر جاذبية للنساء

مقالات الرأي
ماجد حبته
ترامب إلى الأبد!
بسنت حسن
يا طير يا طاير
مؤمن المحمدي
القرآن على «سبعة أحرف»
د.كريمة الحفناوى
ختان البنات قتل عمد
المزيد

الثقافة

أحمد سويلم: المسرح الشعرى أصعب أنواع الكتابة وأصبح لا يقرأ

طارق الطيب: الأدب السودانى متميز لكن وزارة الثقافة لا تهتم به

طارق الطيب: «بيت النخيل» ستتحول إلى فيلم سينمائي

«التوازن بين المدخلات الثقافية الدولية والقومية».. محاضرة بثقافة الأقصر