عناق وأحضان.. حسام حسن يشعل «إنستجرام» برفقة ابنته (صور)

شارك العميد حسام حسن، المدير الفني السابق لفريقي سموحة والمصري، جمهوره ومتابعيه، عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة جديدة له برفقة ابنته جنا.وظهرت جنا حسام حسن في الصورة، بإطلالة كاجوال أنيقة، وهي تحتضن والدها وتعانقه وذلك في إحدى المطاعم.يُذكر أن حسام حسن تولي تدريب المصري في 3 ولايات مختلفة، الأولى خلال موسمي 20072008 و20082009، حيث قاد الفريق البورسعيدي، في 27 مباراة، حقق خلالها 9 انتصارات و11 تعادل و7 هزائم.