كتب التصوف تتصدر جناح دار الميدان.. و«الرعب» الأكثر مبيعًا

تصدرت مجموعة من كتب «التصوف»، جناح دار الميدان للنشر والتوزيع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين.وتتضمن أبرز العناوين: "مخطوطة المزامير"، "صلاة روح الأرواح"، "حديث الأرض والسماء"، "أم خطوة،" البرق، للكاتبة إنجي فراج، و"روما" قصة حب صوفية، و"قنديل سادة"، للكاتب محمود رزق.وعلي الجانب الآخر، شهد الجناح حركة إقبال على كتب وقصص الرعب من قبل زوار المعرض، وفقًا لما ذكرته إدارة الجناح.وتتراوح أسعار الإصدارات، ما بين ٢٥ و٣٥ و٤٩ إلى ٩٥ جنيهًا.