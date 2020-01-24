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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

المعرض

حفل توقيع رواية «اللوكاندة» الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:57 ص
الروائي ناصر عراق
الروائي ناصر عراق
نضال ممدوح
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يلتقي الروائي الكبير ناصر عراق٬ في الثالثة من عصر اليوم الجمعة٬ بقراءه ومحبي أعماله، خلال حفل توقيع أحدث إبداعاته رواية «اللوكاندة»، والصادرة حديثًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ وذلك بجناح الدار بصالة واحد B17.

«اللوكاندة» رحلة جديدة لناصر عراق صاحب رواية الأزبكية الفائزة بجائزة كتارا في عام 2016، حيث صارت منطقة الرواية التاريخية هي المنطقة المفضلة له، وفي اللوكاندة يكرر المغامرة، إذ تقوم فكرتها على مزج الوقائع التاريخية بالخيال الجامح في سبيكة واحدة ثرية، فالرواية تستدعي آخر سنة في حكم الوالي عباس حلمي الأول الذي حكم مصر في الفترة من 1848 حتى 1854، وهي فترة غامضة إلى حد كبير في تاريخنا.

ويعيد ناصر عراق رسم الحالة المصرية في ذلك الزمن البعيد، ولكن بدون الوقوع في فخ الكتابة التاريخية التعليمية، ويبنى عراق مقابلة بين الخديوي عباس حلمي الأول، وبين بطل الرواية الآخر الفلاح البسيط المدعو في الرواية عليوة أبو زهرة.

تدور أحداث الرواية في أجواء من الإثارة والتشويق؛ بسبب العلاقة الغريبة والمريبة والخطيرة بين والي مصر عباس حلمي الأول والفلاح المصري الذكي «عليوة أبوزهرة»، تلك العلاقة التي تكونت واستمرت شهورًا في قصر الوالي ببنها، وقد تدخل طبيب الوالي الدكتور وليام براون وزوجته مرجريت براون ونوبار باشا سكرتير الوالي من أجل ضبط هذه العلاقة ومحاولة إيجاد حل للمشكلات الناجمة عنها، كما عملت الفتاة المصرية الجميلة «بسيمة» على منح عليوة ما يستحق من اهتمام ورعاية.

يشار إلى أن «عراق» سبق وصدرت له أعمال: «تاريخ الرسم الصحفي في مصر» (2002) الذي فاز بالجائزة الأولى في الدورة الأولى لجائزة أحمد بهاء الدين، «أزمنة من غبار» (رواية 2006 )، «من فرط الغرام» (رواية 2008)، «الأخضر والمعطوب» (مقالات 2009)، «العاطل» (رواية 2011)٬ وغيرها.
حفل توقيع رواية «اللوكاندة» الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية
حفل توقيع رواية «اللوكاندة» الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية

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