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فن

المقدم هيثم نجم ينضم لـ«بنت القبائل»

الجمعة 10/يناير/2020 - 03:54 م
جريدة الدستور
حسين الجندي
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انضم الضابط والفنان هيثم نجم إلى أسرة مسلسل "بنت القبائل"، مع مجموعة كبيرة من نجوم العمل على رأسهم سمية الخشاب ونبيل الحلفاوي وأنوشكا، وإخراج حسني صالح.

وأعرب هيثم نجم، عن سعادته لتعاونه الثاني مع المخرج حسني صالح لتميزه بتقديم دراما حقيقة، مؤكدًا أن حسني صالح مخرج لديه رؤية فنية تجعل المشاهد ينجذب إلى عمله.

ويواصل المخرج حسنى صالح حاليًا جلسات عمل مسلسله الجديد "بنت القبايل"، واستقر على عدد من النجوم لخوض بطولة العمل منهم، سمية الخشاب، عمرو عبدالجليل، نبيل الحلفاوى، باسم سمرة، والمقدم هيثم نجم، مريم حليم، محمود عبدالمغني، أنوشكا، ياسمين جمال، مدحت تيخة، بهاء ثروت، محمود الجابري، سميرة عبدالعزيز.

ويناقش المسلسل تفاصيل الصراع بين القبائل على الزعامة، وإيمانهم بتوريث الحكم، ويقدم العمل لأول مرة في تاريخ الدراما التليفزيونية تقاليد مدينة أسوان ويحكي تفاصيل عادات وتقاليد القبائل.

مسلسل "بنت القبايل" من تأليف الكاتب شاذلي فرح، وأشعار الراحل الكبير عبدالرحمن الأبنودي، وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

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