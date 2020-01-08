«لا نعرف مكانها».. الأتراك يرفضون تدخل أردوغان فى ليبيا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو، يكشف رأي المعارضة التركية، وحجم رفض الشعب التركي لمحاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التدخل العسكري فى ليبيا، بل إن غالبية الشعب التركى لا يعرف أين تقع ليبيا.



ووفقًا لتقرير في الشارع التركي، وبسؤال المواطنين: "أين تقع ليبيا".. سؤال بسيط وجهته مذيعة قناة "يول تي في" التركية للمواطنين الأتراك فى الشارع، إثر موافقة البرلمان على التدخل العسكري في ليبيا لدعم ميليشيات الوفاق التي اتهمها مجلس الشعب الليبي بالخيانة".



وجاءت غالبية الإجابات صادمة ومعبرة عن رفض المواطنين الأتراك للتورط في حرب في بلد لا يعرف الكثير منهم عنها شيئًا، إذ أجاب البعض بـ: "لا أعرف أين تقع ليبيا.. ولا أريد أن أعرف.. ولا نريد أن يموت أبناؤنا هناك".