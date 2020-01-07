«كنوز الجبال».. معرض سعودي يسرد تاريخ حائل

بدأت المملكة العربية السعودية، فعاليات معرض "كنوز الجبال" ضمن متحف إمارة حائل الذي نظمته المملكة لزوار المنطقة خلال موسم حائل واستضافة إحدى مراحل سباق رالي داكار 2020.



ويحتوى "معرض كنوز الجبال" على 8 قاعات عرض، من أهمها: قاعة جولوجية المنطقة، حائل فترة ما قبل التاريخ، الكتابات الإسلامية، توحيد المملكة، الفنون الشعبية، التراث العمراني بمنطقة حائل، وعيش السعودية.



كما يحتوي المعرض على 4 شاشات عرض، ويضم العديد من المقتنيات، والقطع الأثرية التي تحكي تاريخ المنطقة.



وزار وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشئون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري متحف حائل الإقليمي، والتقى مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد بن مصيول الشمري، الذي استعرض الدور الذي يقدمه المتحف لزوار المنطقة.