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الثقافة

صدور العدد الرابع من الإصدار السادس لمجلة المسرح

السبت 21/ديسمبر/2019 - 04:30 م
جريدة الدستور
آلاء حسن
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صدر العدد الرابع من الإصدار السادس لمجلة المسرح بالتعاون بين الهيئة المصرية العامة للكتاب مع المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، والذي بدأ طرحه بمنافذ توزيع أخبار اليوم ومنافذ توزيع الهيئة المصرية العامة للكتاب.

ويضم هذا العدد مقالا نقديا لرامز عماد يرصد الأسباب الفنية لاستمرار مسرحية "الطوق والأسورة" فى حصد جوائز المهرجانات، وعدة تقارير منه: الدكتور نبيل بهجت يكتب عن أول مهرجان للأراجوز وخيال الظل، ويكتب الدكتور سامى إسماعيل عن مهرجان ميت غمر للإبداع المسرحى، ويرصد محمد جمال كساب العروض المصرية المشاركة فى مهرجان الرياض، ويكتب أحمد زيدان عن مسرحية النحلة والدبور والندوة التي تحدث فيها محمد صبحى عن العرض، وتكتب ريهام أحمد عن مهرجان للخيال وليس للمال، فضلًا عن متابعات نقدية لعروض المسرح فيكتب أحمد الشريف: غياب النص واختلال المعايير فى مسرحية اهتزاز، وتكتب فايزة هنداوي عن عرض شائعات، ويكتب أحمد خميس عن حصاد مسرح 2019.

ملف العدد بمناسبة المهرجان الأول للجامعات المختصة فى تدريس المسرح حول التاريخ الكامل لإنشاء المعاهد الفنية فى مصر يرصد الدكتور سيد على إسماعيل البدايات منذ عام 1872، ويرصد الدكتور عمرو دوارة إنشاء أول معهد للتمثيل، وتكتب الدكتورة حنان حطاب قراءة نقدية لنص السيد حافظ بوابة الميناء، وتكتب عزة أبو النصر عن رقصة الحياة.

وفى ذاكرة المسرح يكتب حسن مختار عن مقتنيات جورج أبيض فى المركز القومى للمسرح، ويكتب ناصر العزبى عن المؤلف ودوره فى تأصيل الهوية، وتكتب الدكتورة نادية كامل عن المسرح الفرنسي المعاصر، ويكتب زياد فايد عن لغة الجسد وما بعد الحداثة، ويكتب الدكتور جمال ياقوت عن الإنتاج المسرحى وثنائية الإهمال والتجاهل، وبمناسبة 108 سنوات على ميلاد نجيب محفوظ يكتب الدكتور رضا عطية عن مسرح نجيب محفوظ بين مغامرة البحث ورهانات التردد، وتنشر المجلة نص مسرحية "ضد النسيان" الفائزة بالمركز الأول فى مسابقة التأليف المسرحي (الانتماء الوطني) التى نظمها المركز القومى للمسرح.

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