مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS رابط ماتش ليفربول محمد صلاح

يجهد اليوم فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح لاعب منتخب الفراعنة، لإستعادة بريقه أوروبياً عندما يحل نظيراً قوياً لفريق سالزبورج النمساوي في تمام التاسعة مساء اليوم وتقام المباراة علي معقل الريدز "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا.

ويدخل ليفربول مباراة اليوم منتشياً بتحقيق 7 إنتصارات متتالية في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليعتلي صدارة البطولة بـ 21 نقطة، متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة

يأمل ليفربول أن يواصل تألقه لكن هذه المرة على صعيد مسابقة دوري ابطال اوروبا، لتجاوز أثار الهزيمة التي تعرض لها في الجولة الاولى أمام نابولي الايطالي بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "سان باولو".

ولن تكون مهمة ليفربول في حصد النقاط الثلاث "سهلة" حيث يواجه طموح سالزبورج الذي اكتسح جينك البلجيكي 6-2 في الجولة الأولى، ليتصدر المجموعة الخامسة بفارق الأهداف أمام نابولي "الوصيف".

التشكيل المتوقع لليفربول أمام سالزبورج:

حراسة المرمى: أدريان.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان ديك، روبرتسون.

خط الوسط: تشامبرلين، فابينيو، ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينيو.

التشكيل المتوقع لسالزبورج أمام ليفربول:

حراسة المرمى: ستانكوفيتش.

خط الدفاع: راسموس، أندريه سيلفا، فوبر، أولمر.

خط الوسط: سوبوسلاي، يونوزوفيتش، مويبو، هوانج.

خط الهجوم: مينامينو، كويتا.















