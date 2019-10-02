Yalla shoot الان مباشر مباراة ليفربول ضد سالزبورج اليوم 2-10-2019 بدون تقطيع

يترقب عشاق الكرة الاوربيه ومحبي فريق ليفربول الانجليزي، المحترف ضمن لدي صفوفه النجم المصري محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وسالزبورج النمساوي ضمن لقاءات الجولة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.



ويستضيف نادي ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، نظيره سالزبورج النمساوي ويحضتن ملعب "أنفيلد"، في تمام التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويطمح ليفربول الانجليزي لتحقيق فوزه الأول له بدوري الأبطال، بعدما تلقى خسارة مدوية أمام نظيره نابولي الإيطالي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "سان باولو"، بالجولة الأولى من المسابقة.





ويدخل ليفر بول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة، بعدما حقق 7 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي، ليحافظ على صدارته لجدول ترتيب البريميرليج برصيد 21 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق 5 نقاط.

تشكيل ليفربول امام سالزبورج

حراسة المرمي:أدريان

. خط الدفاع: روبرتسون- فان ديك-ماتيب- أرنولد.

خط الوسط: هندرسون- فابينيو- فاينالدوم

. خط الهجوم: محمد صلاح- ماني- فيرمينيو.

حكم اللقاء

ويدير مباراة ليفربول وسالزبورج الحكم السويدى أندرياس إكبرج، ويعاونه كل من محمد كولوم وستيفان هولبرج مع الحكم الرابع كريستوفر كارلسون، ويقود غرفة الفيديو الحكم الإسباني جيل مانزانو.