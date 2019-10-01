تقديم عرض "القطط" على مسرح ميامي

قال الفنان حسن يوسف، مدير فرقة المسرح القومي للأطفال التابعة للبيت الفني للمسرح، إن الفرقة تستعد لتقديم عرضها الجماهيري الناجح " القطط" من جديد ابتداء من بعد غد الخميس الموافق ٣ أكتوبر في تمام السابعة مساء على مسرح ميامي بشارع طلعت حرب يوميا ماعدا الثلاثاء.



" القطط" تدور أحداثه حول فكرة الاختلاف وقبول الآخر أيا كان لونه أو شكله أو بلده أو دينه، يشارك في العرض "راندا قطب، سيد جبر، محمود حسن، جلال عثمان، وائل إبراهيم، مريم البحراوي، ديكور وملابس فادي فوكيه، ألحان صلاح الشرنوبي، توزيع موسيقي محمد الشرنوبي وأحمد عبدالعزيز، استعرضات مصطفى حجاج، مادة فيلمية محمد الجباس، تأليف وأغاني صفوت زينهم"، وإخراج صفوت صبحي.