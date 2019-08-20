إسماعيل تمر يكشف موقفه من "المساكنة" وسر رفضه لها.. فيديو

كشف المطرب السوري إسماعيل تمر، موقفة من قضية المساكنة للمرة الأولى على الهواء، مؤكدًا أن دينه ورجولته لا تسمحان له بها.وقال خلال لقائه في برنامج "جعفر توك"، والمذاع عبر فضائية dw: "بداية أنا ضد المساكنة من 6 زوايا، ضدها دينيًا، واجتماعيًا، ورجولتي لا تسمح لي، لأنني عندما أقبل بالمساكنة وتأتي أختي يومًا ما إلى المنزل وقالتي لي إنها تعيش عند صديقها هل أقول لها موافق".وأضاف: "لا أستطيع أن أعيش أنا المساكنة وأقول لا لأختي"، مؤكدًا أن الكثير من أصدقائه يعيشون بالمساكنة، ولست ضدهم لكي أصل لمرحلة عدم رمي التحية عليهم.وكشف أن رفضه لقصة المساكنة لأنه يعتبر أولًا أننا في الإسلام لدينا المساكنة بالحلال فلدينا الإسلام ما يسمى بالخطوبة والقران الإسلامي وهكذا فعلت مع زوجتي.