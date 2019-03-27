حمادة هلال يحقق أمنية طفلين في مستشفى الأورام (صور)

حقق الفنان حمادة هلال، أمنية طفلين من أطفال مستشفى الأورام، وهما أحمد وبولا، اللذان يتلقيان العلاج داخل المستشفى، فبعد علمه بأنهما يريدان رؤيته لم يتردد لحظة واحدة، حيث أنهى هلال تصوير مشاهد مسلسله الجديد "ابن اصول" بمنطقة السادس من أكتوبر، توجه إلى مستشفى أورام الأطفال وزار الطفلين وغنى لهما بعض أغانيه.



كما زار "هلال" كل أقسام المستشفى والعديد من الحالات التي تتلقى العلاج هناك واستمر تواجده هناك لمدة 3 ساعات.



ومن ناحية أخرى؛ يواصل هلال حصد نجاح أغنيته الأخيرة "إشرب شاي"، كما يصور أيضا مسلسله الجديد "ابن أصول" المقرر عرضه في رمضان المقبل.