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اقتصاد
الإثنين 11/مارس/2019 - 03:28 م

وزير الكهرباء: تعاون مثمر بين مصر واليابان

وزير الكهرباء محمد
وزير الكهرباء محمد شاكر
حسن كامل _راندا التوني
dostor.org/2549033

قال وزير الكهرباء محمد شاكر خلال افتتاح منتدى الأعمال المصري الياباني، إن العلاقات بين البلدين متميزة، وإن هناك تعاونا واضحا في مجال الكهرباء، لافتا إلى أن اليابان شاركت في مشروعات توليد الكهربا وتحسين كفاءة الكهرباء.

وأضاف أنه يأتي على رأس تلك المشروعات محطة طاقة الرياح بخليج السويس بقدرة 750 ميجاوات ومشروع تحسين كفاءة الطاقة لـ3 شركات توزيع بتكلفة 25 مليار ين ياباني.

وقال إن وزارة الكهرباء أجرت العديد من الإصلاحات التي ساهمت في وقف أزمة انقطاع الكهرباء، لافتا إلى أنه تم التعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة لتصل إلى 42٪ بحلول عام 2035.

وأكد أن الوزارة تهدف إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص وإجراء التعديلات التشريعية لإزالة العقبات وإعادة هيكلة التعريفة الكهربية.

وقال إن تم تخصيص 4 مليارات دولار لتطوير شبكات نقل الكهرباء، وتم اتخاذ خطوات عاجلة لإنشاء محطة الضبعة النووية.

وأشار إلى أنه يتم دعم شبكات التوزيع بشكل مستمر بالإضافة إلى الشبكات الذكية التي تعتمد على موارد الطاقه المتجددة، وجار العمل على إنشاء 20 مركز تحكم آلي بتمويل من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ومليون عداد ذكي، ومن المستهدف تغيير العدادات بالشبكة الكهربائية.

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