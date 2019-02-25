"عبدالعال" ينفعل على النواب: هناك 440 نائبًا وقعوا ولم يحضر منهم أحد

انفعل الدكتور علي عبدالعال، على النواب الذين يتحدثون فى التليفون المحمول داخل قاعة المجلس وأيضا النواب الذين يتجولون داخل القاعة، وقال من لا يعرف تاريخ هذه القاعة وكيف كان عضو البرلمان فليذهب إلى المضابط ويقرأها؟.



وقال "عبد العال" فى انفعال هناك 440 نائبًا وقعوا إلكترونيًا وسيتقاضون بدل حضور الجلسات وغير موجودين فى القاعة، وتساءل أين ذهبوا؟. قائلًا:"هذا لايصح" وطلب عبد العال من الأمين العام تشغيل أجهزة التشويش على شبكة المحمول داخل القاعة، وكانت الأمانة العامة قد نشرت أسماء النواب الذين تغيبوا عن حضور الجلسات دون إذن وذلك بناء على طلب الدكتور على عبد العال مؤكدًا أنه لا بد من فضحهم فى الصحافة.



استنكر الدكتور علي عبد العال، تغيب رئيس لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان عن حضور مناقشات طلبات الإحاطة الخاصة بالشباب والرياضة قائلا: الوزير حاضر ورئيس اللجنة مش موجود.